Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Frau nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Feuerwehrfahrzeug verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde in Schwerin-Lankow eine 39-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt: Die Deutsche aus dem Kreis Nordwestmecklenburg befuhr gegen 16:30 Uhr mit ihrem Wagen die Grevesmühlener Straße und stieß beim Linksabbiegen in die Edgar-Bennert-Straße mit einem ihr entgegenkommenden Feuerwehrfahrzeug zusammen. Sonder- und Wegerechte wurden vom dem Fahrer des Feuerwehrwagens nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in Anspruch genommen. Der Fahrer Feuerwehrfahrzeuges (18j. / deutsch) blieb als alleiniger Insasse unverletzt; die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auf die Fahrerin des Pkw kommt nun ein Bußgeldverfahren zu.

