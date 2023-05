Polizei Bielefeld

POL-BI: Tablets aus Berufskolleg gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte sind in das Maria-Stemme-Berufskolleg in der Huberstraße eingebrochen und haben eine Vielzahl an originalverpackten Tablets entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Am Montagmorgen, 22.05.2023, stellten Mitarbeiter des Kollegs einen Einbruch in das Gebäude fest und alarmierten die Polizei. Die unbekannten Täter hatten originalverpackte Microsoft-Tablets vom Typ Surface Go 2 entwendet.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 15:00 Uhr am Samstag, 20.05.2023, und 08:00 Uhr am Montag, 22.05.2023.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, dem Verbleib der Tablets oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell