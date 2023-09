Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Nach Verkehrsunfallflucht und mutmaßlicher Drogenfahrt: Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Schweriner Werdervorstadt zu einem Verkehrsunfall durch einen mutmaßlich rauschmittelbeeinflussten Kraftfahrer: Der 41-jährige Deutsche aus dem Kreis Nordwestmecklenburg war einer Zeugin zunächst am Platz der Jugend auf Grund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, so dass sie die Polizei rief.

Der Mann fuhr mit seinem grauen Opel Combo dann in Richtung Werdervorstadt, wobei er laut ersten Erkenntnissen auch mehrfach in den Gegenverkehr geriet. In der Werderstraße stieß der Fahrer schließlich gegen 15.10 Uhr mit dem Wagen einer 45-jährigen Deutschen, ebenfalls aus dem Kreis Nordwestmecklenburg, zusammen. Zu Personenschäden kam es dabei nicht; auch der Sachschaden blieb überschaubar.

Bei dem 41-jährigen Unfallfahrer ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme starke Anhaltspunkte für eine Rauschmittelbeeinflussung. Auf Grund dessen musste im weiteren Verlauf vorsorglich ein Rettungswagen hinzugerufen werden, der den Mann zur Beobachtung ins Klinikum brachte.

Dem Tatverdächtigen wurde auf Veranlassung der Polizei eine Blutprobe entnommen; des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Er wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht zu verantworten haben:

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurden die Polizeibeamten auf zahlreiche Unfallschäden am Wagen des Tatverdächtigen aufmerksam. Es liegt daher der Verdacht nahe, dass der Mann im Vorwege bereits mehrere Unfälle verursacht und sich unerlaubt entfernt haben könnte. Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen bzw. noch unbekannten Geschädigten und fragt:

Wer hat den Mann gestern bei seiner Fahrt wahrgenommen oder wurde sogar als Verkehrsteilnehmer von diesem gefährdet? Wer hat an seinem Fahrzeug Unfallschäden festgestellt, die mit dem Geschehen von gestern Nachmittag in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder - 1560 oder über die Onlinewache entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell