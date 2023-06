Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Schnepfenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1026. Ein 27-jähriger Fahrer eines Motorrades fuhr von Schnepfenthal in Richtung Wahlwinkel, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromkasten. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Ermittlungen ergaben, war die Motocross-Maschine nicht versichert, zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es erhärtete sich außerdem der Verdacht, dass der 27-Jährige das Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln gefahren hatte, sodass zum Zwecke der Beweisaufnahme eine Blutentnahme angeordnet wurde. (jd)

