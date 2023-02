Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrollen im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 23.02.2023, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr insgesamt 84 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer, die sie für die Kontrollmaßnahmen in der Straße An den Sportplätzen herauszogen.

Unter den 84 Fahrzeugen waren 82 Pkw und 2 E-Scooter. In drei Fällen fehlten den Fahrenden Ausweisdokumente, die sie bei einer Fahrt jedoch dabeihaben müssen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte seinen Gurt nicht angelegt, was ein Verwarngeld nach sich zog. Ein anderer Verkehrsteilnehmer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Aus diesem Grund folgten weitere polizeiliche Maßnahmen, u.a. wurde ihm eine Blutprobe entnommen. In einem Fall erweckte ein Fahrzeugführer Zweifel an seiner Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Hier fertigten die eingesetzten Polizeibeamten eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Für mehr Verkehrssicherheit wird die Polizei Hildesheim auch in Zukunft Verkehrskontrollen durchführen.

