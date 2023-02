Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden in Delligsen

Hildesheim (ots)

Delligsen (neu) - Am 23.02.2023, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Hilsstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger aus Algermissen befuhr zu dieser Zeit mit seinem VW Crafter die Hilsstraße stadtauswärts und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der geparkte Pkw in einen weiteren geparkten Pkw geschoben und kollidierte außerdem mit einer Grundstücksmauer. Sowohl das Fahrzeug des Unfallverursachers, als auch der geparkte Pkw, mit welchem er als erstes kollidierte, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 28.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallursache erklärte der Unfallverursacher, dass er angeblich vor dem Zusammenstoß einem Tier ausgewichen sei.

