POL-PDWIL: stationäre Kontrollstelle durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein

Wiesbaum (ots) - Am 26.06.2023 gegen 17:55 Uhr befuhr ein geschädigter Fahrzeugführer die K 69 von Üxheim-Flesten in Richtung Feusdorf. An der Einmündung des Lärchenwegs von Wiesbaum auf die K 69 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Roller auf die K 69 ein und mißachtete die Vorfahrt. Der geschädigte Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, wich, um eine Kollision zu verhindern aus und ...

