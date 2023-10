Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zügig durch den Herbst

Erfurt

Am Morgen des 07.10.2023 fiel Beamten des ID Süd eine sehr zügige E-Bike-Fahrerin im Bereich der Krämpfervorstadt auf. Nachdem diese die Beamten bemerkte, verringerte sie ihre Fahrgeschwindigkeit deutlich. Bei der anschließenden Kontrolle der 32jährigen Erfurterin erhärtete sich der Verdacht der Kollegen, das Pedelec war manipuliert. Der Feuerstuhl erreichte mittels Motorantrieb eine Geschwindigkeit von über 40km/h. Die Fahrerin konnte weder eine dafür benötigte Fahrerlaubnis, noch einen notwendigen Versicherungsschutz vorweisen. Zu allem Überfluss stand sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Last but not least muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden, ob die Frau tatsächlich rechtmäßige Besitzerin des Gefährts ist.

Nach der Blutentnahme durfte sie zu Fuß, allerdings mit mehreren Anzeigen im Gepäck, die Polizeidienststelle wieder verlassen. (MF)

