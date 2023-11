Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Heuchelheim) - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Heuchelheim (ots)

Am 22.11.2023, gegen 06.05 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Worms mit seinem Pkw die K7 von Beindersheim kommend Richtung L 453. An der dortigen Einmündung übersah er einen von links kommenden bevorrechtigten Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Ludwigshafen, welcher die L 453 in Richtung Heuchelheim befuhr. Der 63-Jährige wurde hierbei leichtverletzt, lehnte eine medizinische Versorgung jedoch ab. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 9.000 Euro.

