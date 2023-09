POL-HS: Angebliche Bankmitarbeiter erlangen Zugriff auf Online-Banking

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Am vergangenen Freitag (01. September) ereignete sich auf der Pappelstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Hund überfahren wurde. Kurz nach 18.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein weißer Kleinwagen, ähnlich einem VW UP, der zudem mit einer rot/schwarzen Apothekenwerbung foliert war, über die Pappelstraße fuhr. In Höhe der Unfallstelle nahm er dann ein verdächtiges Geräusch wahr. ...

