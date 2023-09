POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven (ots) - Am 03. September (Sonntag) gelang es Betrügern per SMS erneut, eine Frau davon zu überzeugen, dass sie mit ihrer Tochter kommuniziert. In der SMS baten die Unbekannten darum, die weitere Kommunikation über den Messengerdienst WhatsApp fortzuführen, machten dort Angaben über eine finanzielle Notlage und forderten die Überweisung einer vierstelligen Summe. Die Hückelhovenerin überwies daraufhin ...

mehr