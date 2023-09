Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Freilaufender Hund überfahren

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am vergangenen Freitag (01. September) ereignete sich auf der Pappelstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Hund überfahren wurde. Kurz nach 18.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein weißer Kleinwagen, ähnlich einem VW UP, der zudem mit einer rot/schwarzen Apothekenwerbung foliert war, über die Pappelstraße fuhr. In Höhe der Unfallstelle nahm er dann ein verdächtiges Geräusch wahr. Erst als die Hundehalterin auf die Straße trat, bemerkte der Mann, dass der Wagen einen freilaufenden Hund überfahren hatte. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen beziehungsweise zu dem beschriebenen Fahrzeug? Welche Apotheke hat gegen 18.30 Uhr Medikamente in der Nähe der Unfallstelle ausgeliefert? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell