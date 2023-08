Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern ist es zwischen 10.30 Uhr und 11.20 Uhr in Nordhorn, Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein VW Golf Cabriolet, welcher am dortigen rechtsseitigen Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Kanalweg stand, beschädigt. Die Schäden befinden sich am vorderen Stoßfänger der Fahrerseite. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell