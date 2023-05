Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Heckenbrand durch Fan-Schal.

Lippe (ots)

Ein Fußballfan löste am Samstagabend (27.05.2023) um 19:20 Uhr in der Bismarckstraße einen Heckenbrand aus, indem er aus Enttäuschung den Schal seines Vereins anzündete und dabei versehentlich die Hecke mit in Brand setzte. Der Brand wurde vom Verursacher eigenständig gelöscht. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet und es wurde ihm untersagt, weitere Fußballaccessoires zu verbrennen.

