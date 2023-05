Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mann stoppt Fahrraddiebe.

Lippe (ots)

Ein 39-jähriger Mann hat am Montagabend (29.05.2023) um 19:10 Uhr in der Bachstraße zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre alt) beim Versuch, das Fahrrad seiner Frau zu stehlen, überrascht. Die Diebe flüchteten mit dem gestohlenen Fahrrad, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung von dem Detmolder aufgehalten werden. Der 17-jährige Dieb wurde, weil er durch die Flucht derart erschöpft war, ins Krankenhaus gebracht. Der 16-Jährige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache Detmold mitgenommen. Während der 39-Jährige die Diebe verfolgte, stahl ein dritter, bisher unbekannter Täter das Fahrrad des Mannes, das er angeschlossen in der Bachstraße zurückgelassen hatte. Es handelt sich um ein schwarzes Herrenfahrrad mit zwei Seitentaschen am Gepäckträger, Marke und Typ sind unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

