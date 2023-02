Polizei Essen

POL-E: Essen: Frau nach Trennungsstreit von Ehemann angegriffen und schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Gestern Abend (16. Februar) wurde eine 28-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Holsterhauser Straße von ihrem getrennt lebenden Ehemann (34/deutsch) während eines Streits schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bereits am Nachmittag soll es in der ehemals gemeinsamen Wohnung zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein. Später attackierte der 34-Jährige seine Frau und verletzte sie dabei schwer, unter anderem fügte er ihr Schnittverletzungen zu. Die Frau konnte sich zur nahe gelegenen Wohnanschrift einer Angehörigen retten. Diese rief die Polizei und einen Krankenwagen, welcher die Frau in ein Krankenhaus brachte.

Der 34-Jährige konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen soll er noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden./SyC

