Polizei Braunschweig

POL-BS: Radfahrer verunfallt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wilhelm-Bornstedt-Weg, 10.10.2023, 16:00 Uhr

Radfahrer stürzt aus ungeklärter Ursache

Bereits am 10. Oktober kam es im Stadtteil Stöckheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Braunschweiger befuhr den kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Wolfenbüttel. In Höhe der evangelischen Kirche kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zum Sturz des Mannes in den Böschungsbereich der angrenzenden Oker. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell