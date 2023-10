POL-BS: Ladungsdiebstahl

Braunschweig (ots) - Am Mittwoch, den 18.10.2023, um 02:09 Uhr, kam es in der Broistedter Str. 18a, in Lengede, zu einer Geldautomatensprengung zum Nachteil der dortigen Volksbank Filiale. Die Filiale befindet sich in einem unbewohnten Gebäude. Anwohner aus den Nachbargebäuden wurden durch die Explosion aus dem Schlaf gerissen und konnten mutmaßlich drei bis vier maskierte Täter beobachten, die mit einem ...

mehr