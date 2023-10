Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsches Gewinnversprechen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Pawelstraße, 14.10.2023, 10:55 bis 12:00 Uhr

Unbekannter verspricht Braunschweigerin Lottogewinn

Bereits am vergangenen Samstagvormittag erlangte ein bislang unbekannter Täter einen vierstelligen Geldwert. Eine 73-jährige Braunschweigerin erhielt zunächst einen Anruf, dass sie einen fünfstelligen Betrag in der Lotterie gewonnen hätte. Damit der Gewinn ausgezahlt werden kann, müsse sie allerdings erst eine Anzahlung in Form von sog. Google Play-Karten leisten. Der Aufforderung entsprach die Dame. In den Mittagsstunden meldete sich der unbekannte Mann erneut und gab vor, dass der Gewinn aufgrund eines Zahlendrehers nun auf das Dreifache, in dem Fall eine hohe fünfstellige Geldsumme beläuft. Daher müsse die Anzahlung ebenfalls höher ausfallen. Auch dieser Aufforderung entsprach die Dame und erwarb weitere Google Play-Karten. Erst nach Gesprächen mit einem Verwandten am gestrigen Tag stellte sich die Tat als Betrug heraus.

Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

