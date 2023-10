Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231018.1 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub in Elmschenhagen

Kiel (ots)

Gestern Vormittag kam es in Elmschenhagen im Bereich der Bushaltestelle "Am Wellsee" zu einem versuchten Raubdelikt. Nach der Tat flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei Kiel sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 11:15 Uhr stieg der 25-jährige Geschädigte aus dem Bus an der Haltestelle "Am Wellsee". Nachdem er die Straßenseite gewechselt habe, seien ihm zwei Jugendliche entgegengekommen. Nachdem diese zunächst an ihm vorbeigegangen seien, habe ihn einer der beiden von hinten gepackt, der andere habe versucht ihm das Handy aus der Tasche zu nehmen. Nachdem der Geschädigte sich gewehrt habe, habe er einen Schlag in den Bauch erhalten. Dann hätten sich beide Personen in Richtung Sprosserpfad entfernt.

Die Täter sollen männlich und ca. 16-17 Jahre alt gewesen sein. Sie seien 185-190 cm groß und schlank gewesen. Sie hätten dunkle Kapuzenpullover und dunkle Hosen sowie weiße Turnschuhe getragen. Einer der beiden Jugendlichen soll einen Bart getragen haben.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell