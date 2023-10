POL-KI: 231016.1 Kiel: Vorläufige Festnahme von zwei Graffitisprayern

Preetz (ots) - Samstagmorgen kam es in Preetz in der Güterstraße in Höhe der Bushaltestelle am Bahnhof in Fahrtrichtung Cathrinplatz zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kurve. Der Unfallfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Gegen 01:45 Uhr habe die 57-Jährige die Kreisstraße Güterstraße befahren, als ihr ein schwarzer Transporter ...

