BPOL NRW: Ausreißer ohne Fahrkarte - Bundespolizei nimmt 16-Jährigen nach Widerstand in Gewahrsam

Köln (ots)

Am 10.05.2023 gegen 16:00 Uhr wurde die Bundespolizei zum ICE 106 am Gleis 5 des Kölner Hauptbahnhofs gerufen. Grund hierfür war ein 16-jähriger Marokkaner, der den Zug von Frankfurt Main Flughafen nach Köln Hauptbahnhof ohne Fahrkarte nutzte. Er hatte bereits versucht vor dem Zugbegleiter zu fliehen und verhielt sich auch gegenüber der eintreffenden Streife der Bundespolizei von Anfang an unkooperativ. Auf dem Weg zur Dienststelle am Breslauer Platz versuchte er sich mehrfach loszureißen und leistete körperlichen Widerstand gegen die Beamtinnen und Beamten - alle Beteiligten blieben zum Glück unverletzt.

Die Bundespolizei ermittelte, dass er aus einer Jugendeinrichtung in Frankfurt abgängig war. Als Folge wurde er in Gewahrsam genommen und Strafverfahren wegen "Erschleichen von Leistungen" und "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" eingeleitet.

