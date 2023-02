Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung durch einen 19-Jährigen

Speyer (ots)

Am 24.02.202 gegen 09:50 Uhr kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 41-jährigen Mann in der Eichendorffstraße. Der Streit begann schon in der Wohnung der Mutter des 19-Jährigen und endete schlussendlich nach einer Verfolgung in einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße. Bei der Verfolgung beleidigte und bedrohte der 19-Jährige den 41-Jährigen derart, dass dieser sich in einem Hauseingang versteckte. Der jüngere Mann konnte den 41-Jährigen allerdings finden. Da der Ältere die Tür nicht öffnete, schlug der 19-Jährige mit der Faust die Glasfensterscheibe ein. Dabei zog er sich eine stark blutende Wunde an der Hand zu, welche durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Aufgrund des stark alkoholisierten Zustandes des jungen Mannes wurde dieser letztlich auf dem Boden fixiert, da er immer wieder auf den 41-jährigen losgehen wollte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und auf die Dienstelle gebracht. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte er einen Großteil der eingesetzten Beamten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille.

