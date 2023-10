Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231011.1 Preetz: Polizei sucht Verursacher und Zeugen nach Unfallflucht

Preetz (ots)

Samstagmorgen kam es in Preetz in der Güterstraße in Höhe der Bushaltestelle am Bahnhof in Fahrtrichtung Cathrinplatz zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kurve. Der Unfallfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 01:45 Uhr habe die 57-Jährige die Kreisstraße Güterstraße befahren, als ihr ein schwarzer Transporter entgegengekommen sei. Im Kurvenbereich sei dieser auf ihren Fahrstreifen geraten, so dass es trotz geringer Geschwindigkeit und sofortigem Abbremsen zum Zusammenstoß gekommen sei. Der Fahrer des Transporters habe seine Fahrt unbeirrt in Richtung Hufenweg fortgesetzt. Die Frau ist unverletzt, ihr Pkw habe jedoch im Frontbereich einen Schaden davongetragen.

Die Geschädigte konnte zum Verursacherfahrzeug lediglich angeben, dass es sich um einen schwarzen Transporter mit Plöner Kennzeichen gehandelt habe. Der Fahrzeugführer soll männlich gewesen sein und habe einen Vollbart getragen.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wem ist ein schwarzer Transporter mit beschädigter Front aufgefallen? Wer kann Angaben über den Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei bei der Polizeistation Preetz unter der Telefonnummer 04342 10770 entgegen.

Stephanie Lage

