POL-KI: 231006.4 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots)

In Kiel-Wik ist es am vergangenen Freitag, 29.09.23, gegen 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Pedelec-Fahrerin stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der 33-Jahre alten Geschädigten befuhr diese den gemeinsamen Geh- und Radweg in der Holtenauer Straße in Kiel in Fahrtrichtung Schleusenstraße. Nachdem sie die Knorrstraße passiert und auf die dortige Einmündung zusteuerte habe, sei ein Transporter aus der Zufahrtstraße in die Einmündung eingefahren und habe sie nicht wahrgenommen. Sie habe zwar noch bremsen können, sei dann aber ins Schwanken geraten und nach leichter Berührung mit einem dortigen Poller zu Boden gestürzt. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Die Frau konnte weder den Fahrer noch das Fahrzeug näher beschreiben. Es soll sich nach ihren Angaben vermutlich um einen grauen Transporter gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere wird eine Passantin gesucht, die die Verunfallte vor Ort angesprochen hat. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 1503 entgegen.

Stephanie Lage

