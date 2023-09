Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere E-Bikes entwendet

Mannheim (ots)

Ein 29-Jähriger hatte zwischen Freitagabend und Montagfrüh ein E-Bike an einem Fahrradstellplatz am Friedrichring verschlossen abgestellt. Als er das Rad zum Wochenbeginn wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass es gestohlen worden war. Der Schaden wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt. Ein 19-Jähriger schloss am Montag sein hochwertiges E-Bike um kurz vor 6 Uhr bei einem Fahrradständer in der Hafenbahnstraße ab. Um kurz vor 15 Uhr kehrte er an die Örtlichkeit zurück und sah, dass sein schwarzes E-Mountainbike, welches einen Wert von über 6.000 Euro hat, weg war.

Die Polizei ermittelt nun jeweils wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell