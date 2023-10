Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231002.2 Kiel: Radfahrerin bringt Radfahrerin zu Fall

Kiel (ots)

Freitagnachmittag kam am Sophienblatt eine Radfahrerin zu Fall, nachdem sich ihr eine andere Radfahrerin in den Weg stellte. Sie erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Die Polizei sucht die Tatverdächtige.

Nach Angaben der 25-Jährigen habe sie gegen 14:30 Uhr den Radweg der Straße Sophienblatt in entgegengesetzter Richtung vom Rondeel kommend in Richtung Innenstadt befahren. In Höhe Hausnummer 88 habe ihr eine in der korrekten Richtung fahrende Radfahrerin offenbar bewusst den Weg versperrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe sie stark abgebremst und versucht auszuweichen. Letztlich sei sie gestürzt und auf die Motorhaube eines geparkten Wagens geprallt. Ob es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrrad der Frau kam, konnte sie nicht sagen.

Die 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und Oberkörper und kam in ein Krankenhaus. Die andere Frau entfernte sich anschließend, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Nach Angaben der Geschädigten und eines Zeugen soll es sich um eine etwa 60-Jährige mit dunklen, schulterlangen Haaren handeln, die ein Damenrad mit tiefem Einstieg gefahren habe.

Das 3. Revier führt die Ermittlungen und sucht die Frau, die den Unfall durch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr herbeigeführt hat. Personen, die Angaben zu ihr machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1310 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

