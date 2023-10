Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231002.1 Kiel: Trickdiebe festgenommen

Kiel (ots)

Freitagnachmittag kam es in der Kieler Innenstadt zu einem Trickdiebstahl und einer versuchten Tat. Zwei zunächst unbekannte Männer baten eine Frau um Bargeld. Nachdem die 29-Jährige dies verneinte, setzten die Männer ihren Weg fort. Wenige Minuten später bemerkte die Frau beim Bezahlen in einem Geschäft das Fehlen ihrer Geldbörse. Polizeibeamte nahmen die beiden Trickdiebe nach einem Zeugenhinweis kurze Zeit später fest.

Gegen 17:15 Uhr suchten Beamte des 2. und 3. Polizeireviers Kiel den Bereich der Rolltreppen am Holstentörn auf. Hier wartete der Hinweisgeber, der zuvor zwei Trickdiebe bei der Tatausführung beobachtet haben will. Als die Einsatzkräfte den Ort erreichten, erblickten sie zwei männliche Personen, die sich gerade entfernen wollten und etwas in ein Gebüsch warfen. Die 30 und 34 Jahre alten Männer wurden zunächst vorläufig festgenommen. Bei ihnen konnten 30 EUR Bargeld aufgefunden werden. Im Gebüsch fanden die Beamten die zuvor gestohlene Geldbörse. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel von der Dienststelle entlassen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Der Zeuge schilderte, dass er kurz zuvor noch eine weitere Tat beobachtet habe, die sich im Bereich Andreas-Gayk-Straße ereignet haben soll. Hier sollen die beiden Täter sich einer Frau angenähert haben. Diese soll laut gerufen haben, dass man die Finger von ihrer Handtasche nehmen solle. Diese Geschädigte steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest und wird gebeten sich bei die der Polizei unter 0431-1601210 zu melden.

Obwohl derzeit keine Häufung dieser Taten bekannt ist, raten wir zu grundsätzlichem Misstrauen und Vorsicht, sollten fremde Personen Ihre Nähe suchen und sich beispielsweise überschwänglich für Gefälligkeiten bedanken. Behalten Sie Ihre Wertgegenstände stets im Auge und informieren Sie umgehend die Polizei über 110, sollten Sie Personen bemerken, die sich in der beschriebenen Weise verhalten. Die Polizei rät dazu, Wertgegenstände immer sicher zu verstauen oder dicht am Körper zu tragen. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie benötigen. Lassen Sie nicht zu, dass Fremde beim Bezahlen Einblick in ihr Portemonnaie erhalten.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell