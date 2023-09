Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230927.4 Kiel: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Kiel (ots)

In Gaarden nahmen Polizeibeamte in der vergangenen Nacht einen Tatverdächtigen fest, der zuvor versuchte, in einen Imbiss einzubrechen. Das Kommissariat 12 leitete Ermittlungen ein.

Kurz vor 3 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und meldete eine männliche Person, welche sich unberechtigt Zugang zu einem Supermarkt verschaffen würde. Die Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers machten am besagten Objekt keine Feststellungen. Nachdem die Beamten fußläufig den Bereich absuchten, nahmen sie in der Augustenstraße laute Geräusche wahr. Vor einem dortigen Lebensmittelgeschäft stellten sie einen Tatverdächtigen fest, der gerade versuchte sich mit einer Eisenstange Zugang zu verschaffen.

Zudem führte der 24-Jährige eine geringe Menge Betäubungsmittel mit. Er kam nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Am heutigen Morgen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls führt das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei. Er muss sich zudem wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell