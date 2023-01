POL-OG: Ortenaukreis - Erneute Warnung vor "Sextortion"

Baden-Baden (ots) - Ein raffiniertes Diebes-Duo hat es am späten Samstagnachmittag in einem Parkhaus in der Vincentisstraße auf einen 78 Jahre alten Mann und dessen mitgeführten Markenuhren abgesehen. Die bislang unbekannten Männer sind nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 17 Uhr an den Senior herangetreten, nachdem dieser seinen Wagen auf der Parkebene "0" eingeparkt hatte. Während einer der Männer den 78-Jährigen ...

