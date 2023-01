Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hochwertige Uhren gestohlen, gibt es Zeugen?

Baden-Baden (ots)

Ein raffiniertes Diebes-Duo hat es am späten Samstagnachmittag in einem Parkhaus in der Vincentisstraße auf einen 78 Jahre alten Mann und dessen mitgeführten Markenuhren abgesehen. Die bislang unbekannten Männer sind nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 17 Uhr an den Senior herangetreten, nachdem dieser seinen Wagen auf der Parkebene "0" eingeparkt hatte. Während einer der Männer den 78-Jährigen abgelenkt haben soll, soll der andere eine im Auto deponierte Reisetasche, worin sich insgesamt zwölf Schweizer Armbanduhren, allesamt Unikate, im Wert von rund 40.000 Euro befanden, an sich genommen haben. Als der Bestohlene den Ganoven auf die Schliche kam, soll er zur Seite gestoßen worden sein - verletzt wurde er hierbei nicht. Die Diebe seien anschließend zu Fuß geflüchtet. Zu einem der Männer liegt folgende Beschreibung vor:

- Circa 170 Zentimeter groß

- Schwarze, krause, circa 10 Zentimeter lange Haare

- Dreitagebart

- Südländischer Teint

- Sprach Deutsch mit ausländischen Akzent

- Trug eine gelb-grüne ärmellose Warnweste

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, unter der Rufnummer: 0781 21-2820, um Kontaktaufnahme.

