POL-KI: 231006.1 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach schwerem Raub

Kiel (ots) - Freitagnachmittag kam am Sophienblatt eine Radfahrerin zu Fall, nachdem sich ihr eine andere Radfahrerin in den Weg stellte. Sie erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Die Polizei sucht die Tatverdächtige. Nach Angaben der 25-Jährigen habe sie gegen 14:30 Uhr den Radweg der Straße Sophienblatt in entgegengesetzter Richtung vom Rondeel kommend in Richtung Innenstadt befahren. In Höhe Hausnummer 88 habe ...

