Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231010.1 Kiel: Vermisster 13-Jähriger zurück (Folgemeldung zu 231006.2)

Kiel (ots)

Der seit Donnerstag vermisste 13-Jährige befindet sich seit Montagabend wieder in seinem Elternhaus, in das er eigenständig zurückkehrte. Eine Straftat steht nach derzeitigem Stand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Suchmeldung und bitten darum, diese und insbesondere das Bild des Jungen nicht weiter zu verbreiten.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell