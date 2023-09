Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Ein nicht alltäglicher Fall

Wismar (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag, den 25. September 2023, erschien auf der Dienststelle des Bundespolizeireviers Wismar ein Mann mit einem nicht ganz alltäglichen Anliegen. Er gab an, im Rahmen einer Strafvollstreckung möglicherweise noch zahlen zu müssen und dieses nun erledigen zu wollen. Er wolle nämlich verreisen und sich auf dem Weg in den Urlaub Unannehmlichkeiten im Falle einer Grenzkontrolle ersparen. Bei der Überprüfung stellten die Bundespolizisten dann tatsächlich fest, dass der 36-Jährige zur Vermögensfahndung durch die Staatsanwaltschaft Schwerin ausgeschrieben war. Er hatte noch eine offene Wertersatzeinziehung in Höhe von 1.119,81 Euro zu leisten. Nachdem der Mann die Summe zahlte und ihm eine Quittung ausgehändigt wurde, konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Nunmehr kann er beruhigt seinen Urlaub antreten.

