Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231012.1 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Ein- und Aufbrüchen

Kiel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Wellsee und vier Einbrüchen sowie fünf Aufbrüchen von PKW. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen die Angaben zu der mutmaßlichen Tätergruppe machen können.

Mittwochvormittag nahm die Polizei insgesamt fünf Anzeigen auf, da im Verlauf der Nacht in der Segeberger Landstraße die Scheiben von fünf geparkten Fahrzeugen eingeschlagen wurden. Drei der Fahrzeuge (Nissan, Seat, VW) parkten in Höhe Hausnummer 25, ein Iveco-Transporter stand in Höhe Hausnummer 50 und ein Tesla in Höhe Nummer 162. Teilweise stahlen die Täter Gegenstände aus dem Innern der Wagen.

In der gleichen Nacht kam es zu insgesamt vier Einbrüchen. In zwei Fällen wurden Scheiben von Gewerbebetrieben in der Segeberger Straße 87 bzw. im Kölenberg 80 eingeschlagen und offenbar die Räume durchsucht. In einer Kita im Kreisauer Ring sowie einem Vereinsheim in der Liselotte-Herrmann-Straße schmissen Unbekannte ebenfalls Scheiben ein und durchsuchten die Räume. Zur Höhe des Stehlguts können noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Ein Zeuge informierte gegen 02:30 Uhr die Polizei, als er bemerkte, wie eine Person die Scheibe des Geschäfts in der Segeberger Straße 87 zerstörte. Er gab gegenüber den eingesetzten Polizistinnen und Polizisten an, dass es sich bei dem Täter vermutlich um einen Jugendlichen handle, der in Begleitung weiterer Personen war. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Polizeistation Wellsee sucht nun weitere Zeuginnen und Zeugen, die im Verlauf der Nacht auffällige Personen im Bereich der Segeberger Landstraße beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 1480 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell