Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 04.09. kam es um ca. 09:40 Uhr im Marienring in Landau zunächst zu einem Konflikt zwischen einem Audi Fahrer dem Fahrer eines Velomobils. Der Audi Fahrer hatte hierbei mehrfach versucht, das Velomobil auszubremsen und abzudrängen. Schlussendlich kam es sogar zum Zusammenstoß der beiden parallel zueinander fahrenden Fahrzeuge. Der Audi Fahrer setzte die Fahrt nach dem Unfall fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrzeugführer des Audi machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

