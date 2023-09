POL-PDLD: Großfischlingen - "Verdächtiger" Stoffstreifen an Hauseingangstüre

Kandel / Hagenbach (ots) - Zum Schulbeginn im neuen Schuljahr wurden in Kandel und in Hagenbach Schulwegkontrollen durch die Polizei zur Sicherheit der ABC-Schützen durchgeführt. An der Grundschule in Kandel ergaben sich in den Morgenstunden zwei Verstöße gegen die Anschnallpflicht, ein Verstoß wegen Benutzen eines Mobiltelefons während der Fahrt und zwei Mängelberichte. An der Grundschule in Hagenbach wurden drei ...

