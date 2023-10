Polizei Braunschweig

POL-BS: Geldautomatensprengung in Lengede

Braunschweig (ots)

Am Mittwoch, den 18.10.2023, um 02:09 Uhr, kam es in der Broistedter Str. 18a, in Lengede, zu einer Geldautomatensprengung zum Nachteil der dortigen Volksbank Filiale.

Die Filiale befindet sich in einem unbewohnten Gebäude. Anwohner aus den Nachbargebäuden wurden durch die Explosion aus dem Schlaf gerissen und konnten mutmaßlich drei bis vier maskierte Täter beobachten, die mit einem hochmotorisierten Fahrzeug in dunkler Farbe vom Tatort in Richtung Norden Klein Lafferde/Ilsede flüchteten.

Es ist davon auszugehen, dass das genutzte Fluchtfahrzeug durch die Täter mit einem entwendeten Kennzeichen, vermutlich ein Hannoveraner-Kennzeichen, für die Tat vorbereitet wurde.

Das Gebäude, in welchem die Sprengung erfolgt ist, weist erhebliche Schäden auf. Ein genauer Sachschaden kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht benannt werden. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

Durch Delaborierer kann festgestellt werden, dass zwei Geldautomaten mittels Sprengsatz präpariert worden sind. Die Betätigung erfolgte mit einem ca. 20 Meter langem Kabel außerhalb des Gebäudes. Nach der ersten Explosion konnten erneut Sprengmittel gesetzt werden, um an die verbauten Geldkassetten zu gelangen.

Insgesamt können somit vier Sprengungen verzeichnet werden. Die Sicherungsmaßnahmen der Geldautomaten haben gegriffen, sodass das entwendete Geld, sowie das übrige Geld in den Automaten unbrauchbar geworden ist. Genaue Angaben zu der Höhe des entwendeten Geldes können noch nicht benannt werden. Der Alarm wurde durch die Filiale ausgelöst.

Eine umfangreiche Spurensicherung wurde durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Zentrale Kriminalinspektion und die Staatsanwaltschaft Osnabrück geführt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell