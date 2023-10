Polizei Braunschweig

POL-BS: Verdächtiger Mann löst Polizeieinsatz aus

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Platz

16.10.2023, 10.30 Uhr

Beamte griffen schnell ein

Am gestrigen Vormittag fühlten sich Mitarbeiter einer Bankfiliale am Friedrich-Wilhelm-Platz durch das Verhalten und die Äußerungen eines Mannes bedroht, der sich in der Filiale aufgehalten hat.

Diesbezüglich wurde die Polizei alarmiert.

Anlassbezogen wurde die Filiale der Bank zunächst mit mehreren Funkstreifenbesatzungen umstellt. Nachdem sichergestellt war, dass sich keine weiteren Kunden mehr in der Filiale aufhielten, wurde seitens der Polizei Kontakt zu dem Mann aufgenommen.

Hierbei bestätigte sich das verdächtige Auftreten des Mannes. Ebenfalls konnte eine Gefährdung durch ihn nicht ausgeschlossen werden.

In einem günstigen Moment, griffen die Beamten in der Bank jedoch zu und überwältigten den Mann. Dabei leistete er Widerstand, sodass ihm Handfesseln angelegt werden mussten.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes konnte ein Messer in einer mitgeführten Tasche aufgefunden werden.

Das Messer wurde beschlagnahmt und der Mann einer Dienststelle zugeführt.

Es handelte sich um einen 53-jährigen Braunschweiger. Warum und mit welchem Ziel er die Bank betreten hat, ist nun Bestandteil weiterer Ermittlungen.

Zunächst wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet.

