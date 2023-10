Polizei Braunschweig

POL-BS: Versammlung auf dem Schlossplatz

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 14.10.2023, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Friedlicher Verlauf einer angezeigten Versammlung am Samstagnachmittag

Am Samstagnachmittag begleitete die Polizei eine Versammlung mit dem Motto "Menschenrechte für Palästinenser*innen" auf dem Braunschweiger Schlossplatz. Nachdem die Versammlung gegen 15:00h von der Versammlungsleiterin eröffnet wurde, folgten mehrere Redebeiträge. Der Verlauf gestaltete sich durchweg friedlich. Durch die Polizei wurden in der Spitze rund 660 Personen gezählt. Durch mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung wurden dabei palästinensische Flaggen gezeigt. Es erfolgte eine durchgehende Bewertung durch einen Islamwissenschaftler der Polizeidirektion Braunschweig. In wenigen Fällen wurde auf das Zeigen von Transparenten nach Ansprache durch die Polizei verzichtet. Zu strafbaren Handlungen kam es dabei nicht. In Anbetracht der Vielzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde die Versammlung auf eine stationäre Kundgebung beschränkt. Dieses wurde mit der Versammlungsleiterin einvernehmlich kooperiert.

Gegen 16:30h wurde die Versammlung beendet.

Einsatzleiter Jochen Rodenwaldt stellte rückblickend fest: "Für die Polizei ist es eine wichtige Aufgabe die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und zu schützen. Wir freuen uns, dass die Versammlung trotz der politischen Brisanz friedlich und störungsfrei verlaufen ist."

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell