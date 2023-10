POL-BS: Spende für Löwenherz

Polizei Braunschweig

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Münzstraße

11.10.2023

Polizisten aus der Münzstraße organisieren Spende für den Kinderhospizstützpunkt Braunschweig

Am 11. Oktober folgte Isa Groth als Vertreterin des Kinderhospizstützpunkts Löwenherz Braunschweig einer Einladung von Kollegen des Polizeikommissariats Mitte.

Grund dafür war die Übergabe einer gesammelten Spende, organisiert durch Kriminalhauptkommissar Heinz-Werner Laue und Polizeioberkommissar Lucas Pape.

Unterstützt und gefördert wurde die Spendensammlung durch die Verbindungsstelle Braunschweig der "International Police Association".

Bei einer Tasse Kaffee tauschte man sich zunächst in angenehmer Runde aus.

Isa Groth berichtete in berührender, aber auch offener und erfrischender Art über die Arbeit der Organisation Löwenherz. Vorab ergeht deshalb ein großes "Dankeschön" an die hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Organisation Löwenherz.

Zudem berichteten Vertreter der "International Police Association" (IPA), wie es zu der Spendensammlung kam. Auslöser war im Grunde das Hochwasser des zurückliegenden Sommers, bei dem vor allem die Räumlichkeiten im Keller des Polizeidienstgebäudes in der Münzstraße in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aufgrund des eingedrungenen Wassers musste zeitnah das Mobiliar, was sich im Keller befand, ausgeräumt und beseitigt werden. Dazu zählte auch Inventar der IPA, was sich in gemieteten Räumen befand. Auf Initiative von Heinz-Werner Laue und Lucas Pape konnte das Inventar sogar veräußert werden. In Abstimmung mit den Vertretern der IPA entschied man sich dazu, den Erlös spenden zu wollen.

Der Erlös, ein durch Kollegen des Polizeikommissariat Mitte gefüttertes Sparschwein und ein Zuschuss der IPA führten dann zu dem Betrag, der im Rahmen des Zusammentreffens an den Kinderhospizstützpinkt Löwenherz Braunschweig übergeben werden konnte.

Die Freude darüber, dass die Spende an die richtige Stelle gegangen ist, war allen anzusehen.

