POL-MS: Erneut streng geschütztes Wanderfalkenpaar mutmaßlich vergiftet

Münster (ots) - Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstag (15.12.) im Rahmen einer konzertierten Aktion Verdächtige und Personengruppen im Bereich des Bahnhofs kontrolliert. Die Beamten überprüften in dem Park an der Promenade Ecke Salzstraße, am Berliner Platz, an der Windthorststraße und den ...

mehr