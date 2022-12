Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrzeugführer

Münster, BAB A30, Fahrtrtg. Hannover, Km 62,600, Gem. Lotte (ots)

Am Do., 15.12.2022, gegen 17:00 Uhr, befährt ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Peine mit seinem PKW die BAB A30 in Richtung Hannover. Hierbei benutzt er den rechten von zwei Fahrstreifen. Vor ihm befährt ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus Polen mit seinem Sattelzug denselben Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kommt es immer wieder zum 'Stop and go'. Kurz hinter der Anschlussstelle Lotte muss der 52-jährige verkehrsbedingt seinen Sattelzug bis zum Stillstand abbremsen. Aus bislang ungeklärter Ursache fährt der 35-jährige auf den stehenden Sattelzug auf. Der PKW gerät dabei unter des Heck des Sattelaufliegers. Der 35-jährige PKW-Fahrer verletzt sich bei dem Zusammenstoß schwer. Er wird später mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der 52-jährige LKW-Fahrer bleibt unverletzt. Für die Dauer der Bergung des Verletzten, der Unfallaufnahme, des Abtransports der verunfallten Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn bleiben die beiden Fahrstreifen der BAB A30 in Rtg. Hannover für die Dauer von ca. zwei Stunden gesperrt. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers wird die Richtungsfahrbahn Hannover kurzfristig komplett gesperrt. Danach wird der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt. Nach ca. zwei Stunden kann die Sperrung der Fahrstreifen wieder aufgehoben werden. In der Spitze bildet sich ein Rückstau von ca. 8 km Länge. Bei dem Zusammenstoß entsteht ein Gesamtsachschaden von ca. 16.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell