Polizei Münster

POL-MS: Konzertierte Polizeikontrollen am Bahnhof - "70 Festnahmen im letzten halben Jahr zeigen: Unser Konzept geht auf"

Münster (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstag (15.12.) im Rahmen einer konzertierten Aktion Verdächtige und Personengruppen im Bereich des Bahnhofs kontrolliert.

Die Beamten überprüften in dem Park an der Promenade Ecke Salzstraße, am Berliner Platz, an der Windthorststraße und den Nebenstraßen insgesamt 35 Personen. Sie stellten drei gestohlene Smartphones, in drei Fällen Betäubungsmittel, 660 Euro in dealertypischer Stückelung und einen für Diebstähle präparierten Rucksack sicher. Insgesamt fertigten die Beamten sieben Strafanzeigen unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Ausländergesetz, des Verdachts der Hehlerei und Diebstahlsdelikten. Eine Person hielt sich widerrechtlich in Münster auf. Sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Einsatzkräfte sprachen sieben Platzverweise aus und nahmen drei Personen in Gewahrsam.

"Unser Konzept ist eine Kombination aus intensiven verdeckten Maßnahmen und Kontrollen durch uniformierte Kolleginnen und Kollegen", erläuterte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf am Abend und machte klar: "Zudem müssen wir im Viertel sichtbar präsent sein, um das Sicherheitsgefühl zu stärken. Allein im letzten halben Jahr haben wir so 70 Festnahmen rund um den Bahnhof durchführen können. Bei rund der Hälfte der Festgenommenen ordneten Richter Untersuchungshaft an. Das zeigt: wir brauchen einen langen Atem!"

