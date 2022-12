Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte schlagen Scheibe ein und stehlen Bargeld und Überwachungskamera - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen (13.12, 16:30 Uhr - 14.12., 07:00 Uhr) in einen Fahrradladen an der Wolbecker Straße eingebrochen und haben Bargeld sowie eine Überwachungskamera entwendet.

Die Täter schlugen bisherigen Ermittlungen zufolge die Scheibe ein, kletterten hinein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten 200 Euro Bargeld und die Überwachungskamera. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Rufnummer 0251 275-0.

