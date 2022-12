POL-MS: Porsche Cayenne vor Haustür gestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Freitagmorgen (09.12., 10:14 Uhr) hat eine Bewohnerin drei dunkelgekleidete Männer in einem Einfamilienhaus an der Straße In der Brinke überrascht. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Einer der Täter klingelte an der Haustür der Münsteranerin. Da diese den Mann jedoch nicht kannte, öffnete sie die Tür nicht. Im Anschluss verschaffte ...

mehr