POL-BS: Raub - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots) - Polizeipräsident Michael Pientka begrüßte am 09.10.2023 147 neue Mitarbeitende, die während des letzten halben Jahres in die Polizeidirektion Braunschweig versetzt oder neu eingestellt wurden. 112 von den insgesamt 132 Vollzugsbeamtinnen und -beamten haben wenige Tage zuvor erfolgreich ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen ...

