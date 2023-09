Polizei Hagen

POL-HA: LKW-Fahrer mit zu hoher Ladung unterwegs - Bagger auf Tieflader kollidiert mit Fußgängerbrücke in Boele

Hagen-Boele (ots)

Am Freitagmorgen (22.09.2023) kollidierte ein 43-jähriger LKW-Fahrer, der auf seinem Tieflader einen Bagger transportierte, in Boele mit einer Fußgängerbrücke und verkeilte sich dort. Gegen 08.00 Uhr fuhr der Mann mit dem Lastkraftwagen von der Hagener Straße aus kommend über den Boeler Ring in Richtung des Kreisverkehrs an der Schwerter Straße. Beim Unterfahren der dortigen Fußgängerbrücke kollidierte der Arm des geladenen Baggers mit dieser und verkeilte sich. Eine Weiterfahrt war nicht möglich. An dem Bagger wurden Hydraulikschläuche beschädigt, sodass Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen. Da die Brücke durch den Unfall beschädigt wurde, musste ein Bauwerksprüfer hinzugerufen werden. Dieser hat die Fußgängerbrücke inzwischen wieder freigegeben. Für die mehrstündige Bergung des LKW und des Baggers sowie die Reinigung der Fahrbahn sperrten Polizeibeamte Teile des Boeler Rings. Der Verkehr wurde für beide Richtungen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, sodass es nur zu geringen Beeinträchtigungen kam. Die Polizeibeamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer sowie das zuständige Bauunternehmen ein, da die Ladung des LKW die maximal erlaubte Höhe von 4 Metern überschritten hat. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell