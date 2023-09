Polizei Hagen

POL-HA: Minderjähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Hagen-Boele (ots)

Polizeibeamte hielten am frühen Freitagmorgen (22.09.2023) in Boel ein Auto an, das ein 17-jähriger Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Die Beamten wurden, gegen 04.20 Uhr, bei einer Präsenzstreife auf einen grauen Ford aufmerksam, der über die Eckeseyer Straße in Richtung Boele fuhr. Da einer der beiden Frontscheinwerfer defekt war, entschieden sich die Polizisten zu einer Verkehrskontrolle. Als sie dem Fahrer das Signal "Stopp Polizei" gaben, reagierte dieser darauf zunächst nicht und missachtete unmittelbar vor dem Streifenwagen eine Rotlicht zeigende Ampel. Kurz danach stoppte er den Ford. Fahrer und Beifahrer stiegen sofort aus und liefen den Beamten in aufgebrachter und aggressiver Weise entgegen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass weder der Fahrer noch seine beiden Mitfahrer Deutsch oder Englisch sprachen. Zudem hatte keiner von ihnen Ausweisdokumente bei sich. Auf der Polizeiwache gelang es den Polizisten, die Personalien der drei Männer zu ermitteln. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen ohne Fahrerlaubnis. Er stand außerdem unter dem Einfluss von Rauschgift und musste eine Blutprobe abgeben. Bei seinem Beifahrer handelte es sich um einen 24-jährigen Mann. Auf der Rücksitzbank des Autos saß ein 14-jähriger Jugendlicher. Die Beamten zeigten den 17-Jährigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss an. Auch gegen die Halterin des Ford legten sie eine Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Den Fahrzeugschlüssel stellten sie sicher. Außerdem übergaben sie die beiden Minderjährigen an Vertreter des Jugendamtes. (sen)

