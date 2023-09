Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird nach Ladendiebstahl mit Waffen vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Ein Mann aus Gevelsberg wurde am Donnerstag (21.09.) von dem Mitarbeiter einer Drogerie dabei beobachtet, wie er Ware entwendete. Polizisten nahmen den Ladendieb im weiteren Verlauf vorläufig fest und fertigten eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen. Um 16.30 Uhr hielt sich der 36-Jährige in der Hohenzollernstraße in dem Drogeriemarkt in der Parfümabteilung auf und nahm Ware aus dem Regal. Anschließend verließ er das Geschäft ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv verfolgte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei. In der Körnerstraße traf eine Streifenwagenbesatzung in Höhe der Neumarktstraße auf die beiden Männer. Bei der Durchsuchung des 36-Jährigen fanden die Beamten drei Parfüme im Wert von über 440 Euro in seiner Jackentasche. Zudem hatte der Gevelsberger ein Taschenmesser in seiner Hose. Der Ladendetektiv gab an, dass der 36-Jährige bereits Ende August Ware gestohlen hatte. Er habe eine Videoaufzeichnung von den beiden Taten gesichert. Polizisten nahmen den Gevelsberger aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. (arn)

